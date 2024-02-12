Общество

Проект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов отозвали из Госдумы

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев отозвали законопроект о запрете использования названий населенных пунктов, «оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей». Документ был внесен на рассмотрение 19 октября 2023 года.

Из информации на сайте Госдумы следует, что законопроект был отозван 12 февраля. 27 ноября его рассмотрели в первом чтении. По его итогам думский комитет по региональной политике и местному самоуправлению заключил, что проектные нормы, предлагаемые в документе, не соответствуют ряду существующих федеральных законов, пишет «Коммерсант».

В пояснительной записке к проекту необходимость инициативы объясняется тем, что жители таких населенных пунктов в разных уголках России сталкиваются с грубыми шутками, переезжают или оформляют регистрацию в другом месте. Кроме того, в записке указано, что травле и оскорблениям подвергаются дети, родившиеся в таких населенных пунктах. Среди населенных пунктов с «оскорбительными» названиями, в частности, указаны поселок Шалава (Ярославская область), деревня Дуркино (Кировская область), село Лох (Саратовская область), а также Бухалово (несколько деревень в Ярославской, Тверской и Архангельской областях).