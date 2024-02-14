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Общество

Юрлица и индивидуальные предприниматели теперь могут дистанционно оформить электронную подпись

14.02.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись по биометрии, не обращаясь в удостоверяющий центр ФНС России лично. Услуга реализована ФНС России и Центром Биометрических Технологий по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко и стала первым шагом формирования суперсервиса «Старт бизнеса онлайн». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

КЭП могут оформить руководители юридического лица (лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности) и индивидуальные предприниматели.

Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуется:

  • подтверждённая учётная запись на портале госуслуг;
  • подтверждённая регистрация в Единой биометрической системе. Её можно зарегистрировать в банке из списка;
  • компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи;
  • сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи.

Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС России. Организации - в разделе «Юридические лица» – «Личный кабинет» – «Выпустить сертификат ЭП с помощью ЕСИА и ЕБС», индивидуальные предприниматели - в «Личном кабинете налогоплательщика – индивидуального предпринимателя» в разделе «Услуги. Сервисы» - «Получение КЭП» - «Получить сертификат ЭП» - «Дистанционно с использованием биометрии». Авторизоваться в Личном кабинете ИП можно как с помощью логина и пароля, так и через учетную запись госуслуг.

В процессе оформления подписи пользователю необходимо:

  • Авторизоваться через госуслуги (ЕСИА) и подтвердить свою личность через ЕБС;
  • Проверить и при необходимости скорректировать данные предзаполненного заявления на получение сертификата;
  • Сформировать ключи электронный подписи, дождаться выпуска соответствующего сертификата и после ознакомления с его содержимым - записать сертификат на электронный носитель (токен).

Весь процесс занимает несколько минут.

Теги: #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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