Общество

Центробанк предложил установить период охлаждения для выдачи крупных кредитов

Банк России в рамках борьбы с мошенничеством предлагает установить так называемый период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от 1 млн рублей. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума «Кибербезопасность в финансах».

«Мне кажется, нужно распространить ту норму, которая заработает в июле, по периоду охлаждения и на крупные кредиты. Потому что по переводам мы даем возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даем. Ее надо внедрять. По крупным кредитам с определенной суммой, мы предлагаем с 1 млн рублей начать, но сумму можно обсуждать, срок охлаждения можно обсуждать, но нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег, - сказала она. - Кредит за несколько минут, конечно, здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты».

Также в рамках борьбы с мошенниками регулятор предлагает установить лимит на внесение наличных средств банкоматах, пишет ТАСС.

«Многие уходят в наличные. Берут кредит в одном банке наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке, на счет преступника. Чтобы этого не было, (следует) рассмотреть вопрос об установлении лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по токенизированным картам, по приложениям через терминалы. Может быть, посмотреть в том числе на (случаи), если деньги вносятся на только что открытую карту», - пояснила она.

Уральский форум «Кибербезопасность в финансах» проходит в Екатеринбурге с 14 по 16 февраля. Форум является крупнейшим мероприятием для обсуждения тенденций и вызовов в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритетов и перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций. Как и в предыдущие годы, в форуме принимают участие руководство Банка России, включая председателя Эльвиру Набиуллину, представители крупных финансовых организаций, законодатели, руководители уполномоченных министерств и ведомств и др. В 2024 году ключевой темой форума стало направление развития информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере в стремительно меняющихся условиях.