Общество

Брифинг о защите от взлома «Госуслуг» пройдет в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 14 февраля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

В последние недели правоохранители отмечают рост преступлений, связанных со взломом личных кабинетов граждан на портале «Госуслуги». Бесспорно, это очень удобный сервис, но уж слишком много информации хранится на портале и очень уж широкие возможности он даёт тем, кто взломает учётную запись. По какому механизму происходит взлом личных кабинетов на «Госуслугах»? Что в этом случае делать и как защититься? Об этом сегодня расскажет начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.