Общество

Михаил Ведерников расширил меры соцподдержки Героев России и членов их семей

Новые дополнительные региональные меры поддержки Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза закреплены указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом глава региона сообщил в среду, 14 февраля, на встрече с вдовами участников специальной военной операции. Во встрече также принял участие сенатор от Псковской области Алексей Наумец, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Новые меры поддержки касаются не только самих обладателей высокого звания, но и членов их семей.

В частности, Героям России и Героям Советского Союза, а также членам семей погибших Героев устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Сразу несколько мер поддержки связаны с налоговыми льготами. Герои России и Герои Советского Союза, вдовы погибших Героев освобождаются и от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль. Кроме того, вдовы Героев освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц.

Дети Героев — школьники и студенты — имеют право на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте на территории Псковской области.

Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.