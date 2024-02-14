Общество

Снятый в Псковской области выпуск «Вкусной России с Сергеем Белоголовцевым» вышел в Сети

Опубликован снятый в Псковской области выпуск «Вкусной России с Сергеем Белоголовцевым». Съемки на территории региона проходили в конце прошлого года.

Ведущий Сергей Белоголовцев отправился в деревню Залавье Печорского района, чтобы попробовать снетовицу – уху из вяленого и свежего снетка. Кроме того, он посетил экоферму и приготовил необычное блюдо на стыке африканской и евразийской кухни – гречневую кашу с мясом страуса и овощами.

На десерт у ведущего – нежное бланманже (десерт с миндальным молоком и авторский с творогом и сливками), приготовленное в одном из ресторанов областного центра, пишет «МК в Пскове».

Съемочная группа назвала Псковскую область «пропитанной атмосферой старинных русских сказок». Увидеть полный выпуск можно, перейдя по ссылке.