Общество

Об опасности новой мебели с сильным запахом предупредил эколог

Сильный запах от нового мебельного гарнитура может говорить о том, что он изготовлен либо из некачественных материалов, либо с нарушением технологий, предупредил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Многие покупатели в такой ситуации начинают подозревать, что дело в канцерогенном формальдегиде, продолжил он. Однако чаще всего причиной запаха является не это вещество, отметил эколог.

«Если мебель сильно пахнет, скорее всего, там полный набор: и аммиак, и формальдегид, и все, что может выделяться из красок и лаков. В основном опасен формальдегид, но на него установлены жесткие нормы эмиссии (выделения из материалов, – ред.) – Е1, Е0. Почти вся современная мебель производится из ДВП (древесноволокнистая плита) и ДСП (древесностружечная плита), а снаружи для защиты от эмиссии формальдегида закрывается либо натуральным шпоном, либо ламинирующей пленкой, либо просто лаком. Эти материалы ограничивают или не допускают поступления формальдегида в воздух. А источником запаха чаще всего является лакокрасочное покрытие», – сказал Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

Интенсивный запах от мебели – повод обратиться к производителю с просьбой заменить товар, уверен он.

«Если запах резкий, серьезный, прямо глаза слезятся, от такой мебели надо отказываться или решать вопрос с производителем. Обычно он идет навстречу и соглашается заменить мебель, потому что здесь, как правило, дело в плохом материале или нарушении технологии, например, при сушке. Вряд ли там будут какие-то большие концентрации вредных веществ, хотя и этого нельзя исключать, но тем ни менее их воздействие на организм запросто может привести к развитию аллергии, особенно если это ребенок», – уточнил Антон Ястребцев.

По его словам, если мебель пахнет слабо и только в первые три месяца после покупки, беспокоиться не стоит. Но если запах не выветрится за это время, мебель лучше заменить, добавил эколог.

Вентиляция квартиры снизит риски от некачественной мебели.

«Надо ставить бризеры (вентиляционное устройство, – ред.), потому что сейчас у большинства людей пластиковые окна, которые герметизируют квартиру, в результате чего в помещении идет накопление вредных веществ даже от мебели, которая относительно хорошая. А если мебель неважная, то хорошая вентиляция квартиры спасет от отравления или аллергии», – считает Антон Ястребцев.