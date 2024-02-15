Общество

Михаил Ведерников предупредил о мошенничестве со сбором посылок для псковской дивизии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с сенатором от исполнительной власти Псковской области Алексеем Наумцом обсудил вопросы снабжения воинских частей и обращения семей военнослужащих. Об глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«По результатам поездки Алексея Васильевича (Наумца – прим. ред.) по воинским частям могу сказать, что наши бойцы необходимым обеспечены. Возникающие вопросы отрабатываем максимально оперативно – напрямую через командиров подразделений», – написал губернатор.

Он отметил, что в социальных сетях периодически появляются новости о сборе посылок для псковской дивизии. Речь идёт о группах, которые не имеют отношения к правительству области.

«Мы уже сталкивались с тем, что закупленные таким образом оборудование и техника потом продаются с рук на интернет-площадках (все номера мы переписываем). Поручил проверить такие сообщения, чтобы люди не пополняли кошельки мошенников», – добавил Михаил Ведерников.