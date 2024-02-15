Общество

В любовь с первого взгляда верят почти 60% псковичей — опрос

58% псковичей верят в любовь с первого взгляда. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

58% псковичей верят в любовь с первого взгляда, причем 47% доводилось лично испытать это чувство, а в жизни 11% этого пока не случилось. Не верит в любовь с первого взгляда каждый четвертый.

Мужчины чаще верят в мгновенную вспышку чувств: 63% против 53% среди женщин. Скептиков же больше всего среди горожан моложе 34 лет: 39% из них не верят в любовь с первого взгляда.