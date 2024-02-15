Первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову наградили орденом Александра Невского. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовых актов.
Вера Емельянова в студии ПЛН FM
Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в деле госстроительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.
Вера Емельянова родилась 26 апреля 1960 года в городе Себеже.
В 1984 году окончила Псковский ордена «Знак почета» государственный педагогический институт им. С. М. Кирова по специальности «русский язык и литература».
В 1997 году окончила Российскую академию государственной службы при президенте РФ Северо-Западная академия государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление», получила квалификацию «менеджер».
В 2005 году присвоена учёная степень кандидата экономических наук.
С 1977 года работала в средней общеобразовательной школе № 15 г. Пскова старшей пионервожатой.
С 1986 года - организатор по внеклассной и внешкольной работе.
С 1988 года - директор школы №15.
С 1994 года работала в главном управлении образования Псковской области в должности первого заместителя начальника управления.
С 1997 года по 2010 год — начальник государственного управления образования Псковской области.
С 24 августа 2010 года – заместитель губернатора Псковской области.
С июля 2013 года - первый заместитель губернатора Псковской области.