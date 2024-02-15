Общество

Веру Емельянову наградили орденом Александра Невского

Первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову наградили орденом Александра Невского. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовых актов.

Вера Емельянова в студии ПЛН FM

Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в деле госстроительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

Вера Емельянова родилась 26 апреля 1960 года в городе Себеже.

В 1984 году окончила Псковский ордена «Знак почета» государственный педагогический институт им. С. М. Кирова по специальности «русский язык и литература».

В 1997 году окончила Российскую академию государственной службы при президенте РФ Северо-Западная академия государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление», получила квалификацию «менеджер».

В 2005 году присвоена учёная степень кандидата экономических наук.

С 1977 года работала в средней общеобразовательной школе № 15 г. Пскова старшей пионервожатой.

С 1986 года - организатор по внеклассной и внешкольной работе.

С 1988 года - директор школы №15.

С 1994 года работала в главном управлении образования Псковской области в должности первого заместителя начальника управления.

С 1997 года по 2010 год — начальник государственного управления образования Псковской области.

С 24 августа 2010 года – заместитель губернатора Псковской области.

С июля 2013 года - первый заместитель губернатора Псковской области.