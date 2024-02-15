Общество

Марину Гаращенко наградили орденом Пирогова

Председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко наградили орденом Пирогова. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовых актов.

Орденом Пирогова награждаются граждане РФ за заслуги в борьбе с эпидемиями, за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, военных действий, за заслуги в области практической медицинской деятельности, за вклад в укрепление общественного здоровья, в том числе предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний, за разработку инновационных методов лечения и лекарственных средств.

Родилась в 1974 году в Москве. В 2001 году окончила Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности «Педиатрия»

В 2013 году получила специальность «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Работала главным врачом Детской городской поликлиники № 70 города Москвы, а с 2011 года — на различных должностях в Департаменте здравоохранения города Москвы, где осуществляла координацию и методическое руководство деятельностью государственных учреждений здравоохранения.

С ноября 2018 года – председатель комитета по здравоохранению Псковской области.