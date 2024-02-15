Председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко наградили орденом Пирогова. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовых актов.
Орденом Пирогова награждаются граждане РФ за заслуги в борьбе с эпидемиями, за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, военных действий, за заслуги в области практической медицинской деятельности, за вклад в укрепление общественного здоровья, в том числе предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний, за разработку инновационных методов лечения и лекарственных средств.
Родилась в 1974 году в Москве. В 2001 году окончила Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности «Педиатрия»
В 2013 году получила специальность «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Работала главным врачом Детской городской поликлиники № 70 города Москвы, а с 2011 года — на различных должностях в Департаменте здравоохранения города Москвы, где осуществляла координацию и методическое руководство деятельностью государственных учреждений здравоохранения.
С ноября 2018 года – председатель комитета по здравоохранению Псковской области.