Общество

Центральную городскую аптеку №2 в Пскове приватизируют в 2024 году

Центральную городскую аптеку №2 в Пскове включили в план приватизации в 2024 году. Соответствующие решение депутаты Псковской городской Думы приняли на очередной 19-й сессии 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: группа аптеки в социальной сети «ВКонтакте»

Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» и дополнили план приватизации муниципального имущества Пскова на 2024 год муниципальным предприятием «Центральная городская аптека №2».

Как ранее пояснил глава Пскова Борис Елкин, речь идёт об исполнении федерального закона, согласно которому к 2025 году все муниципальные предприятия, действующие на конкурентных товарных рынках, должны быть ликвидированы либо реорганизованы.

В случае с аптекой №2 будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. Причем единственным учредителем будет администрация города Пскова.

Подобная реорганизация ждёт и другие псковские муниципальные предприятия. Исключение составят предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность населения. Для Пскова – это «Горводоканал» и «Псковские тепловые сети».

Глава города отметил, что аптека сохранит все социальные функции, продолжит работать в ночное время суток.