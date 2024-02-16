Общество

Следователи рассказали псковским школьникам об опасностях в Интернете

Следователи следственного управления Следственного комитета России по Псковской области проводятся классные часы в школах города в рамках «Недели правовой грамотности». 16 февраля следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Пскову Надежда Юхневич провела классный час с учащимися 10-го класса Социально-экономического лицея № 21 на тему «Ответственное и безопасное поведение в сети Интернет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

В рамках «Недели правовой грамотности» сотрудники правоохранительных органов проводят различные мероприятия в школах города, основная цель - ознакомление школьников с правами и обязанностями несовершеннолетних, юридической ответственностью и правилами безопасного поведения.

«В сегодняшней беседе с ребятами обсудили основные аспекты уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, важные вопросы безопасного поведения в сети "Интернет", а также вспомнили простые правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой преступления или правонарушителем в сети "Интернет"», - рассказали следователи.