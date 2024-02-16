Общество

Циклон «Рикса» несет ледяные дожди и метели в Псковскую область

Атлантический циклон «Рикса» несет на Северо-Запад ледяные дожди и метели. Филиалы компании «Россети Северо-Запад» в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской областях и Республике Карелия работают в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

526 аварийных бригад и 1084 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 272 дизельных генератора общей мощностью 15,6 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится до конца завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.