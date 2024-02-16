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Общество

День российских студенческих отрядов отмечают 17 февраля

17.02.2024 09:40|ПсковКомментариев: 0

День 17 февраля, начиная с 2016 года, стал официальным праздником Российских студенческих отрядов. Произошло это после подписания 21 февраля 2015 года соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным.

Минуло 60 лет с того далёкого 1959 года, когда первые отряды советских студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан. Через это общественное явление прошло не одно поколение советских граждан, пишет calend.ru.

Студенческое движение стало в определённом смысле одной из визитных карточек молодёжного движения в Советском Союзе. За период своего существования и развития студенческие отряды внесли неоценимый вклад в достижения экономики СССР, особенно тогда, когда речь шла о реализации масштабных строительных проектов, которые, чаще всего, были связаны с развитием удалённых, труднодоступных территорий страны, и где всегда требовались дополнительные трудовые резервы.

Студенческие отряды не только помогали решать важные экономические задачи, поставленные государством, они стали своего рода кузницей кадров. Студенты получали практические навыки профессиональной деятельности, многие из них начинали свой профессиональный рост именно с участия в студенческом стройотряде. Всего за советский период через студотряды прошло около 13 миллионов человек, а начиналось всё в 1959 году лишь с чуть более трёх сотен добровольцев МГУ.

Освоение целинных земель, строительство железных дорог (Абакан-Тайшет, БАМ и других), освоение газовых и нефтяных месторождений, строительство нефте– и газопроводов, подготовка объектов к Олимпиаде-80, ликвидация последствий стихийных бедствий (землетрясений и наводнений), строительство и ремонт школ, детских садов, помощь детским домам, сельскохозяйственные работы – практически везде принимали активное участие бойцы студенческих отрядов.

Студенческое движение в СССР по мере своего развития приобретало более чёткую структуру, деятельность отрядов начала регулироваться нормативными документами, становились более разнообразными формы работы студенческих отрядов. Помимо самой распространённой формы – строительного отряда, появлялись отряды, привлекавшиеся к работе в рыболовной отрасли, реставрационные отряды, отряды проводников и другие.

Учитывая рост масштабов движения студенческих добровольческих отрядов, а также сферы их применения, для лучшей координации их деятельности был создан Центральный Штаб студенческих отрядов под эгидой ВЛКСМ. Для участников движения студенческих отрядов был даже выработан комплекс определённых льгот.

Распад СССР временно прекратил и существование студенческих отрядов. Тяжёлое экономическое положение России 1990-х годов сменилось постепенным экономическим развитием и становлением стабильности во всех сферах жизни общества. В начале 2000-х годов активизировалось и российское студенческое движение. Однако на тот момент оно было разрозненным, но его рост говорил о необходимости возврата к процессу централизации и упорядочения студенческого движения.

Активность российских студенческих отрядов привлекла внимание и правительства страны, и в первую очередь – Министерства образования РФ. В 2003 году вопрос работы студотрядов рассматривался уже на Правительственной комиссии по делам молодёжи, а также был проведён первый слёт участников российского студенческого движения в Екатеринбурге. Годом позже – 17 февраля 2004 года в Москве состоялся всероссийский форум студенческих отрядов, на котором было учреждено молодёжное общероссийское общественное движение «Российские Студенческие Отряды».

Эту дату и принято считать Днём рождения студенческих отрядов России. Она и была взята для учреждения праздника российских студенческих отрядов

На сегодняшний день Российские Студенческие Отряды – это крупнейшая молодёжная организация в России. Она обладает чёткой организационной структурой во главе с Центральным Штабом. Деятельность организации, как и в период СССР, регламентируется нормативными документами, выработан комплекс льгот для участников движения, в организации есть своя утверждённая атрибутика и символика. Есть чем гордиться: объекты Олимпиады в Сочи, саммита АТЭС-2012, участие в строительстве космодрома «Восточный», объектах Росатома и многое другое.

Источник: Псковская Лента Новостей
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