Общество

Псковская семья отпраздновала бриллиантовую свадьбу

Псковская семья Бубновых отпраздновала 60-летие брака. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиции Псковской области.

Фото: комитет юстиции Псковской области

Свою бриллиантовую свадьбу отметили супруги Бубновы: Геннадий и Галина. Чествование супругов провели в отделе ЗАГСа города Пскова.

«Геннадия Николаевича и Галину Федоровну поздравили близкие, родные, друзья. А познакомились они более 60 лет назад в Ленинградском сельскохозяйственном институте во время учебы. Их объединяло стремление к знаниям, желание быть полезными своей стране, укреплять сельское хозяйство. Вся трудовая деятельность Геннадия Николаевича и Галины Федоровны связана с сельским хозяйством Псковской области», - рассказали в комитете.

Геннадий Бубнов работал на ответственных постах в сельском хозяйстве и партийных органах, в органах власти Псковской области. Галина Бубнова всюду была со своим избранником: много работала, создавала семейный уют, воспитывала сына, была соратником своего мужа, уточнили в комитете.

Неотъемлемой частью их жизни была общественная работа. Супруги Бубновы награждены государственными наградами и почетными званиями.

«Присоединяемся к поздравлениям с 60 - летием семейной жизни и желаем крепкого здоровья и благополучия. Супруги Бубновы поделились секретами сохранения брака: не мешать друг другу жить, вовремя признавать ошибки и уступать друг другу», - добавили в комитете.