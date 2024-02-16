Общество

Как правильно выбрать питьевую воду, рассказали в Роскачестве

Выбирая воду в магазине, следует обращать внимание на температурный режим, при котором она хранится - должно быть не больше 30 градусов, при этом жарким летом лучше отдавать предпочтение стеклянным тарам, также стоит смотреть на цену и источник происхождения, рассказали в Роскачестве.

«В первую очередь при выборе обычной питьевой воды стоит обратить внимание на условия хранения. Лучше воздержаться от покупки воды в пластиковой бутылке, которая стоит на солнце или при температуре выше 30 градусов. ... При нагревании выше 30 градусов в воду могут перейти ядовитые вещества. Поэтому, если речь идет о покупке воды в жаркое время года, лучше отдать предпочтение воде в стекле», - сообщили РИА Новости в Роскачестве. Уточнив, что эти правила касаются также и минеральной, и газированной воды.

В организации также подчеркнули, что очень дешевая обычная вода, вероятнее всего, окажется водой из-под крана, поскольку добытая из природных источников будет дороже за счет непосредственно ее добычи, а также доставки. Кроме того, важно, чтобы на этикетке были сведения об источнике взятия воды, дата выпуска и номер партии.

«Внимательно изучите маркировку, проверьте качество печати, ведь недочеты могут указывать на поддельную продукцию... Вода должна быть прозрачной, без осадка и посторонних включений. Если образование осадка допускается, производитель обязан указать это на этикетке», - добавили там.

При этом важно помнить, что в названии обработанной воды (произведенной не из природного источника) не могут использоваться такие термины, как «ключевая» или «родниковая», то есть говорящие о ее якобы природном происхождении, но производители могут размещать другие надписи, способные ввести потребителя в заблуждение, например «ЭкоВода».

На бутылках с минеральной водой также должен быть указан источник воды и ее назначение: «столовая», «лечебно-столова»" или «лечебная». «Иногда на этикетке воды можно увидеть аббревиатуру НМПТ. Она подтверждает подлинность особых свойств российских минеральных вод, связанных с местами происхождения... Каждый источник имеет свой уникальный минеральный состав, и важно, чтобы потребитель покупал воду именно с того месторождения, которое указано на упаковке»", - заключили в Роскачестве.