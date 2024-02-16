Общество

Псковским школьникам рассказали, как обезопасить себя от преступных посягательств

Следователь следственного управления СКР по Псковской области провела беседу с учащимися одной из школ города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

В завершение «Недели правовой грамотности» следователь по особо важным делам Псковского межрайонного следственного отдела Анастасия Пантелеева провела беседу с учащимися средней общеобразовательной школы № 12 на тему «Уголовная и административная ответственность. Как обезопасить себя от преступных посягательств».

С 12 февраля в Пскове проводится «Неделя правовой грамотности», в рамках которой сотрудники правоохранительных органов проводят различные мероприятия в школах города, основной целью которых является ознакомление школьников с правами и обязанностями несовершеннолетних, юридической ответственностью и правилами безопасного поведения.

В беседе с учащимися обсудили вопросы надлежащего поведения в быту, личной безопасности, а также узнали об уголовной и административной ответственности, мерах наказания в случае совершения преступления или административного правонарушения.