Общество

Добровольная народная дружина «Острович» отмечает десятилетие со дня основания

Общественная организация «Добровольная народная дружина «Острович» отмечает 10 лет со дня своего основания. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / «ВКонтакте»

«Это устоявшийся, сильный и надёжный коллектив людей, достойно и умело справляющихся с поставленными задачами. Практически ни одно массовое общественное мероприятие на территории Острова и района не обходится без участия народных дружинников. Действуя в единой связке с сотрудниками правоохранительных органов, они помогают при охране общественного порядка», - отметил он.

Дмитрий Быстро отметил, что вместе с инспекторами ГИБДД дружинники участвуют в рейдах, сотрудникам ПДН помогают осуществлять профилактику детской преступности. Также выступают и в качестве понятых во время следственных действий, помогают в розыске людей, пропавших без вести и тех, кто намеренно скрывается от сотрудников полиции.

По словам командира народных дружинников Эвелины Перваковой, вступая в «Острович», каждый делает осознанный выбор, не считаясь с личным временем и несмотря на потенциальные риски и опасность, желая помогать обществу и конкретному человеку в сложной и критической ситуации.

«Хочу поблагодарить коллектив народной дружины "Острович" - людей сознательных, трудолюбивых и ответственных, за их высокую гражданскую активность, эффективную деятельность и заслуженный авторитет, пожелать крепкого здоровья, спокойных дежурств и постоянного пополнения рядов», - заключил Дмитрий Быстров.