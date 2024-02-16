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Общество

Михаил Ведерников поздравил студенческие отряды с 65-летием движения

18.02.2024 11:20|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил студенческие отряды с 65-летием движения и 20-летием Молодёжной организации «РСО» в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Студенческие отряды в Псковской области уже объединили более 500 энергичных, талантливых и неравнодушных людей. Они участвуют в проектах по всей России – в аэропорту «Пулково», на площадках «Росатома», работают вожатыми в «Артеке», «Орлёнке» и «Сириусе».

Студенты сами реализуют значимые мероприятия:

  • Это проведение военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» и профильной смены в лагере «Звёздный», в которых приняли участие 200 школьников нашей области и Республики Беларусь.
  • «Ольгинский десант», который провёл более 20 выездов в муниципалитеты, чтобы оказать помощь семьям участников СВО и ветеранам Великой Отечественной войны.
  • Реализована православная смена для детей участников СВО «Дорога добра», в которой приняли участие более 250 детей региона.

«Желаю неиссякаемой жизненной энергии, успехов и новых трудовых побед!», – написал губернатор.

Теги: #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
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