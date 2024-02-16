Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил студенческие отряды с 65-летием движения и 20-летием Молодёжной организации «РСО» в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
Студенческие отряды в Псковской области уже объединили более 500 энергичных, талантливых и неравнодушных людей. Они участвуют в проектах по всей России – в аэропорту «Пулково», на площадках «Росатома», работают вожатыми в «Артеке», «Орлёнке» и «Сириусе».
Студенты сами реализуют значимые мероприятия:
«Желаю неиссякаемой жизненной энергии, успехов и новых трудовых побед!», – написал губернатор.