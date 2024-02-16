Общество

Россиян предупредили, какой цветок теперь нельзя выращивать на даче

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) сообщил, что в ряде случаев за выращивание ипомеи трехцветной может наступить ответственность по УК до двух лет лишения свободы.

«На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград. Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление. В таком случае санкции включают в себя лишение свободы на срок до 2 лет. Об этом важно помнить, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений», — сообщил Гаврилов.

Это растение очень быстро размножается и его можно встретить на кустах, у обочин, очень похоже на полевой вьюнок, растет всюду как сорняк, пишет РИА Новости.

«Оказалось, что вещества, которые содержатся в его семечках — галлюционогенные, наркотические», — рассказал депутат.

Также он назвал рододендроны и дельфиниумы ядовитыми цветами.