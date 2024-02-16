Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
2024 вызовы и угрозы
Господин Рейтингомер
Два хита псковской кухни
«Зенча-Псков» кто там?
Псков кофейни и пекарни
Академия Слуха» подарки 1+1
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Общество 16.02.2024 10:5812 Центральную городскую аптеку №2 в Пскове приватизируют в 2024 году 18.02.2024 11:400 Россиян предупредили, какой цветок теперь нельзя выращивать на даче 18.02.2024 11:200 Михаил Ведерников поздравил студенческие отряды с 65-летием движения 18.02.2024 10:300 Открылись продажи билетов по новому расписанию авиарейса «Псков – Москва» 18.02.2024 09:420 Короткая рабочая неделя ожидает россиян 18.02.2024 09:220 Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками
 
 
 
Самое популярное 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 15.02.2024 07:000 С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 16.02.2024 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни 13.02.2024 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиян предупредили, какой цветок теперь нельзя выращивать на даче

18.02.2024 11:40|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) сообщил, что в ряде случаев за выращивание ипомеи трехцветной может наступить ответственность по УК до двух лет лишения свободы.

«На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград. Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление. В таком случае санкции включают в себя лишение свободы на срок до 2 лет. Об этом важно помнить, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений», — сообщил Гаврилов.

Это растение очень быстро размножается и его можно встретить на кустах, у обочин, очень похоже на полевой вьюнок, растет всюду как сорняк, пишет РИА Новости.

«Оказалось, что вещества, которые содержатся в его семечках — галлюционогенные, наркотические», — рассказал депутат.

Также он назвал рододендроны и дельфиниумы ядовитыми цветами.

Теги: #растение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 392 человека
18.02.2024, 11:400 Россиян предупредили, какой цветок теперь нельзя выращивать на даче 18.02.2024, 11:200 Михаил Ведерников поздравил студенческие отряды с 65-летием движения 18.02.2024, 10:540 Два светофора вышли из строя на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове 18.02.2024, 10:300 Открылись продажи билетов по новому расписанию авиарейса «Псков – Москва»
18.02.2024, 10:050 Бананы возвращаются: Эквадор передумал отдавать военную технику США 18.02.2024, 09:420 Короткая рабочая неделя ожидает россиян 18.02.2024, 09:220 Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками 18.02.2024, 09:000 Еще с семью бойцами спецоперации простились в Псковской области
17.02.2024, 22:000 Специалисты предупредили об опасности перегрузки бытовой розетки 17.02.2024, 21:401 Минтранс подготовил правила ограничений на встречи и проводы в аэропортах 17.02.2024, 21:200 Добровольная народная дружина «Острович» отмечает десятилетие со дня основания 17.02.2024, 21:000 Что нельзя делать при близорукости, рассказала офтальмолог
17.02.2024, 20:401 Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 17.02.2024, 20:201 Псковским школьникам рассказали, как обезопасить себя от преступных посягательств 17.02.2024, 20:000 Вышла первая часть выпуска программы «Поехали!» про Псковскую область 17.02.2024, 19:400 Первый международный форум «За свободу наций!» провела «Единая Россия»
17.02.2024, 19:200 Региональный Роспотребнадзор помог отсудить потребителями свыше 13 млн рублей в 2023 году 17.02.2024, 19:000 В Псковской области продолжается конкурс «Спасём жизнь вместе!» 17.02.2024, 18:400 Самые опасные процедуры для красоты перечислил дерматовенеролог 17.02.2024, 18:200 Почти 900 килограммов мясной продукции сняли с реализации в Псковской области за 2023 год
17.02.2024, 18:000 Более 400 заявок от ТОСов поступило для участия в региональном конкурсе проектов 17.02.2024, 17:400 Отборочный тур чемпионата по чтению вслух состоится в Пскове 17.02.2024, 17:200 Пьяного водителя остановили в Порхове 17.02.2024, 17:000 Около 200 псковичей отпраздновали День зимних видов спорта на стадионе «Машиностроитель»
17.02.2024, 16:400 Прием заявок для участия в конкурсе «Хрустальные звёздочки» стартовал в Псковской области 17.02.2024, 16:200 Врач научила россиян отличать инфаркт от похожего по симптомам заболевания 17.02.2024, 16:000 Псковские росгвардейцы задержали мужчину за кражу машинки для стрижки волос 17.02.2024, 15:400 Худощавого мужчину продолжают разыскивать в Великолукском районе
17.02.2024, 15:200 Как правильно выбрать питьевую воду, рассказали в Роскачестве 17.02.2024, 15:000 Мокрый снег и до -6 прогнозируют в Псковской области 18 февраля 17.02.2024, 14:400 Фальшивые купюры изъяли в Пскове и Великих Луках 17.02.2024, 14:203 Вандалы разрушили корпус подземного перехода в Великих Луках. ФОТО
17.02.2024, 14:000 Гражданку Узбекистана фиктивно зарегистрировали в Гдовском районе 17.02.2024, 13:400 Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет контрольный матч в Витебске 17.02.2024, 13:201 Фотофакт: Подготовку к строительству пешеходного моста начали в Пскове 17.02.2024, 13:000 График вывоза крупногабаритных отходов в Пскове уточнил «Экопром»
17.02.2024, 12:400 Реализация национальных проектов продолжается в Псковском районе 17.02.2024, 12:200 Великолучанин украл алкоголь и попался росгвардейцам 17.02.2024, 12:000 Массажные кабинеты ремонтируют в Псковской областной больнице 17.02.2024, 11:402 В России упростили условия программы переселения для репатриантов
17.02.2024, 11:200 Псковская семья отпраздновала бриллиантовую свадьбу 17.02.2024, 11:000 Стали известны победители регионального турнира среди команд школ-интернатов Псковской области 17.02.2024, 10:400 Сложная ситуция с водоснабжением сложилась в ряде населенных пунктов Новоржевского округа 17.02.2024, 10:200 Стоматолог назвал болезни, о которых может говорить налет на языке
17.02.2024, 10:005 Крокодилы в Великой, проклятый дом и дыхание Гремячки — почему экскурсия по мистическому Пскову вошла в число лучших 17.02.2024, 09:400 День российских студенческих отрядов отмечают 17 февраля 17.02.2024, 09:200 «АвтоВАЗ» планирует запустить в производство сразу три новые модели 17.02.2024, 09:005 Адресное информирование жителей о предстоящих выборах стартовало в Псковской области
16.02.2024, 22:558 Дмитрий Марков сыграл фотографа в невышедшем эпизоде «Жены Чайковского» 16.02.2024, 22:392 Самолет из Москвы смог приземлиться в Пскове с третьего раза 16.02.2024, 22:020 Упаковывать борщ для отправки в посылке учили псковичей  16.02.2024, 22:000 Конкурс фотографий на тему «Моя спортивная зима» пройдет в Пскове
16.02.2024, 21:521 Историю Шлиссельбургского десанта вспоминали в штабе общественной поддержки в Пскове 16.02.2024, 21:400 Псковские полицейские изъяли две пятитысячные банкноты с признаками подделки 16.02.2024, 21:211 Циклон «Рикса» несет ледяные дожди и метели в Псковскую область 16.02.2024, 21:200 Сборы по джиу-джитсу с участием призеров России и мира состоятся в Пскове
16.02.2024, 21:110 Олега Тинькова признали иноагентом 16.02.2024, 21:001 Газеты в Псковской области в январе подорожали на 4,6% 16.02.2024, 20:420 Жителя Дедовичского района оштрафовали за избиение знакомой 16.02.2024, 20:400 Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во II полугодии 2024 года
16.02.2024, 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни 16.02.2024, 20:202 В Псковской области фиктивно зарегистрировали восьмерых иностранцев 16.02.2024, 20:000 Кофе после приема пищи может оказать негативное влияние на состояние организма, заявила диетолог 16.02.2024, 19:530 Волков добыли охотники в Пыталовском округе и Великолукском районе
16.02.2024, 19:400 Производство промышленных труб расширилось в Псковской области 16.02.2024, 19:360 Воспитанники псковской «Бригантины» представят область на первенстве СЗФО по волейболу 16.02.2024, 19:290 Комитет по культуре заплатит за нарушение авторских прав на снимок Замковой горы в Себеже 16.02.2024, 19:200 Футболиста «Спартака» объявили в международный розыск
16.02.2024, 19:180 Следователи рассказали псковским школьникам об опасностях в Интернете 16.02.2024, 19:090 Выпуск тревел-шоу «Поехали» о Псковской области выйдет в эфир 17 февраля 16.02.2024, 19:000 Профессиональная подготовка слушателей завершилась в Псковском филиале университета ФСИН 16.02.2024, 18:581 135 банкнот долларов США в нижнем белье пытались вывезти из РФ через границу в Псковской области
16.02.2024, 18:450 Псковские кадровые специалисты провели профориентационные мероприятия на стенде Минтруда РФ 16.02.2024, 18:360 Мероприятия на Кургане Дружбы предлагают финансировать из бюджета Союзного государства 16.02.2024, 18:270 Житель Пскова ответит за попытку украсть продукты почти на 32 тысячи рублей 16.02.2024, 18:200 Ярмарка мастеров и выступления на кольце ждут посетителей псковского «Акваполиса»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru