Общество

Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. По данным сервиса Downdetector, проблемы с работой мобильной и браузерной версий приложения были зафиксированы около 14.08 мск.

Согласно данным Downdetector, 74% пользователей сообщили о проблемах в работе мобильной версии, 6% — о сбоях браузерной версии, 20% — о невозможности соединиться с сервером.

Сообщения в мессенджере отправляются с задержкой в несколько минут. Не работает поиск по чатам и каналам. Также не работает портал «сбой.рф», пишет «Коммерсантъ».