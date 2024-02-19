Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Потери недели, борьба с доносчиками и изъятие квартир за долги

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

- Чем меньше населенный пункт, тем выше зарплата медикам – новые меры поддержки работникам здравоохранения.

- Политик Алексей Навальный* и фотограф Дмитрий Марков – две смерти в один день.

- Казус Каи Каллас: в Эстонии – премьер-министр, в России – в розыске.

- Три года без соцсетей и обязательные работы: Надо ли бороться с серийными доносчиками?

- У должников за ЖКУ предложили изымать квартиры — сделает ли это собственников более ответственными?

- Чуть не кончилось бедой: резонансное ДТП с пустошкинскими школьниками.

Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко.

*включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности