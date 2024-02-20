Общество

«Кузница»: Взаимодействие властей Пскова с общественностью в сфере градостроительства - pro et contra? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 февраля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Ведущая Любовь Кузнецова предложила поговорить о развитии Пскова с точки зрения градостроительства и благоустройства. Так получается, что именно в этой сфере на сегодняшний день просматривается невысокое взаимодействие власти и местного сообщества, хотя нельзя отрицать тот факт, что для благоустройства и развития туристической привлекательности Пскова сейчас делается очень много.

Сразу оговоримся - цель этой программы – не хайпануть на непростой теме или определить крайних, а в формате открытого разговора понять, а должна ли власть обсуждать с общественностью проекты благоустройства и развития Пскова, почему это происходит не всегда, дает ли это продуктив или только потерю времени? Во всех тонкостях темы ведущая разбиралась с первым заместителем главы администрации города Пскова Ириной Ивановой и с другими экспертами.