Общество

Путин отметил боевые заслуги островских лётчиков орденом Жукова

Президент России Владимир Путин вручил орден Жукова лётчикам 15-й бригады армейской авиации. Сегодня, 21 февраля, глава государства вручает государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил (ВКС).

Скриншот из Telegram-канала Кремля

«Орденом Жукова отмечены боевые заслуги лётчиков 15-й бригады армейской авиации. Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», - приводят слова Путина на сайте Кремля.

Напомним, 15-я бригада армейской авиации создана 4 апреля 2013 года на аэродроме Веретье — бывшем аэродроме морской авиации. Военный аэродром находится в семи километрах от города Острова. Соединение находится в составе 6-й армии ВВС и ПВО.