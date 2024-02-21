Общество

Псковский омбудсмен вновь посвятит отдельную главу ежегодного доклада теме СВО

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян провели рабочую встречу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Такой формат общения с лидерами фракций политический партий в Псковском областном Собрании депутатов является традиционным перед выступлением регионального уполномоченного по правам человека с ежегодным докладом о соблюдении прав и свобод граждан на территории Псковской области перед депутатами регионального парламента, заметил Дмитрий Шахов.

Как сообщил в начале беседы омбудсмен, сейчас идет подготовка доклада для внесения его в Псковское областное Собрание. «Для меня важно услышать и обсудить те моменты, которые интересны депутатам, на которых, как они считают, надо сделать акценты, чтобы глубже раскрыть проблемы в сфере обеспечения прав наших жителей» - подчеркнул омбудсмен. Структура доклада останется неизменной, в нём будет дана информация и проведен анализ соблюдения по фундаментальным правам человека и гражданина: личные, политические, социальные, экономические, экологические и культурные права, пояснил Дмитрий Шахов.

Сегодня, как отметил уполномоченный по правам человека, можно точно сказать, что в 2023 году значительно выросло число обращений граждан - более чем 30%. «Для нас с самым маленьким аппаратом в сравнении с моими коллегами из других регионов, такой рост существенен. Я и мои сотрудники прекрасно понимают ту ответственность, которая ложится на плечи регионального правозащитника, поскольку заявители приходят к нам, когда уже многие органы власти им отказали или приняли решения, которые они считают необоснованными и нарушающими их права. Поэтому даже при росте числа обращений мы старались не снижать качество подготовки ответов. В ряде случаев назначались проверки тех органов власти или должностных лиц, где мы усматривали возможное нарушение прав заявителей. Тем более 50% всех обращений от граждан так или иначе связаны со специальной военной операцией, а там многие вопросы имеют свою специфику, требуют не только глубоких профессиональных знаний, но и знание реальной практики, которая складывалась за последние два года», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Руководитель фракции «Единой России» рассказал псковскому омбудсмену о законопроектах, которые готовят и разрабатывают депутаты фракции, направленные на обеспечение дополнительных гарантий прав граждан, о рекомендациях, вносимых после заслушивания должностных лиц правительства области и направленных на защиту прав и свобод граждан в различных сферах, таких как образование, здравоохранение и социальная защита. Особое внимание, как подчеркнул Армен Мнацаканян, депутаты обращают на рассмотрение обращений граждан, особенно военнослужащих и членов семей участников СВО, и проведение личных приемов. В этой связи руководитель фракции «Единая Россия» поблагодарил Дмитрия Шахова за отклик на предложение депутата областного Собрания и руководителя региональной общественной приемной партии проводить совместные приёмы граждан. Как сообщил псковский омбудсмен, они «действительно достаточно давно и эффективно взаимодействуют по организации и проведению совместных приёмов граждан». При этом, как отметил Дмитрий Шахов, такая совместная инициатива была высказана уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарём Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области особо подчеркнул, что предложения организации и проведения совместных приёмов граждан неоднократно высказывались для всех представителей политических партий, представленных в Псковском областном Собрании. И, как показали двухлетние результаты работы при такой форме взаимодействия, защита и восстановление прав граждан осуществляется более оперативно и действенно. «Мы готовы к сотрудничеству и взаимодействию со всеми, кто обеспечивает права граждан и готов к их защите в случае необходимости», - сказал Дмитрий Шахов.

В завершение беседы Армен Мнацаканян обратился к региональному уполномоченному по правам человека с предложением сохранить практику предыдущего года, когда в докладе регионального омбудсмена отдельная глава посвящена правам и свободам участников специальной военной операции и членов их семей, поскольку эта тема сегодня актуальна для всей страны и достоверная информация необходима для принятия необходимых решений и на законодательном уровне.