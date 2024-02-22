Общество

Помощь жителям и фронту: два года назад «Единая Россия» развернула масштабную гуманитарную миссию в новых регионах

Два года назад «Единая Россия» развернула масштабную гуманитарную миссию в новых регионах. За это время региональные отделения партии направили более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Единая Россия»

Двухлетию гуманитарной миссии в новых регионах «Единая Россия» посвятила форум первичных отделений в Хабаровске. Как напомнил секретарь Генсовета Андрей Турчак, 22 февраля 2022 года первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений партии прибыла в Ростовскую область, куда эвакуировали беженцев с Донбасса.

«Наша партия первой пришла на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома. Волонтёры "Молодой Гвардии Единой России" работали в Мариуполе, непосредственно когда в самом городе ещё шли бои. Привозили людям продукты, лекарства, тёплые вещи, предметы первой необходимости. В кратчайшие сроки "Единая Россия" развернула на территории Донецкой и Луганской Народных Республик сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы», – напомнил он.

В первые месяцы партия открыла 45 гуманитарных центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. По сути, как отметил секретарь Генсовета, это были центры жизнеобеспечения. С возвращением мирной жизни они трансформировались, и сегодня в них можно получить разную помощь, в том числе юридическую.

Всё это время адресную помощь жителям оказывали активисты МГЕР и «Волонтёрской Роты». За два года через гуманитарную миссию «Единой России» прошло более 3,5 тысяч волонтёров.

Ещё более тысячи участников гуманитарной миссии – врачи. Партия формирует бригады медиков, которые регулярно выезжают на помощь в новые регионы. Помимо этого, в местные больницы «Единая Россия» доставила более 7 тысяч тонн лекарств и медизделий, а также организовала курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов. Ещё более 10 тысяч человек прошли курсы сестринского дела и помогают в военных госпиталях ухаживать за ранеными.

Добровольцами на фронт ушли более 270 депутатов «Единой России» разного уровня и около 200 активистов МГЕР.

Сейчас основные усилия «Единой России» направлены на помощь фронту.

«Мы сконцентрировались на закупке коптеров, средств связи, радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят. "Единая Россия" собрала более 11,5 миллиардов рублей на эти цели. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто в этой работе участвует», – сказал Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на задачах, которые стоят перед «Единой Россией» и её первичными отделениями в части помощи семьям участников СВО.

Помимо сбора необходимой гуманитарной и технической помощи, он попросил сопровождать каждую семью военнослужащих, знать их запросы, регулярно быть на связи и оказывать всю необходимую поддержку.

«Важное направление – сопровождение ветеранов СВО, которые возвращаются с фронта. Ваша задача – подставить им партийное плечо. И ещё одна задача, которую мы видим и которую ставил президент – вовлечение ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь», – сказал Андрей Турчак.

В Псковской области с первого дня проведения спецоперации во всех местных приемных партии и в региональной общественной приемной волонтеры ежедневно собирают и сортируют гуманитарную помощь для наших бойцов и для жителей новых регионов, отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Более 1,5 тыс. тонн гуманитарного груза, собранного неравнодушными псковичами, уже отправлено. Активно в этом направлении работают активистки "Женского движения Единой России", представительницы проекта "Старшее поколение" и молодогвардейцы. Депутаты, общественники, предприниматели и простые граждане активно принимают участие в гуманитарной миссии и приносят продукты, средства личной гигиены, одежду, обувь и другие необходимые вещи. Молодогвардейцы в качестве волонтеров ездят на освобожденные территории, оказывая посильную помощь. Кроме того, "Единая Россия" оказывает помощь по организации транспорта, сортировке, погрузке груза. Отправляем посылки защитникам с продуктовой и вещевой помощью, передаем стройматериалы, автомобили и высокотехнологичное оборудование. Сейчас в рамках акции "Тепло для героя" неравнодушные жители региона приносят для российских военнослужащих вязаные носки, шарфы, сладости, открытки, письма с поздравлениями к 23 февраля», – пояснил он.