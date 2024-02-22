Общество

На 1000 мужчин в Псковской области в прошлом году приходилось 1200 женщин - исследование

Соотношение численности мужчин и женщин в регионе не в пользу первых: на 1 000 лиц сильного пола в Псковской области на 1 января 2023 года приходилось 1 206 женщин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Превышение численности женщин над численностью мужчин в области наблюдается в возрасте после 38 лет.

На 1 января 2023 года в Псковской области проживало 266,5 тысячи мужчин, или 45,3% от общей численности населения области. Городских жителей среди мужчин больше, чем проживающих в сельской местности – 69,2%.