Общество

Полиция пресекла свободный выгул трех больших собак в великолукской деревне

Великолукская пенсионерка поблагодарила участкового уполномоченного полиции за решение вопроса со свободный выгулом собак в одной из деревень Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В МО МВД России «Великолукский» обратилась 72-летняя жительница деревни Заболотье Великолукского района. Женщина рассказала, что часто посещает свою родственницу в соседней деревне. Путь пенсионерки пролегает через деревню Гаписово, в одном из частных домов этой деревни содержатся три большие собаки. Дворняги свободно бегали по дорогам населенного пункта и очень пугали женщину своим лаем.

Об этом великолучанка сообщила лейтенанту полиции Виталию Лукину - деревня находится на территории его обслуживания. Полицейский незамедлительно выехал в Гаписово, установил хозяев животных и провел с ними профилактическую беседу, в ходе которой довел информацию о нормах содержания собак.

Пенсионерка сообщила руководству МО МВД России «Великолукский», что благодаря усилиям Виталия Лукина за собаками стали тщательно следить: теперь они привязаны на территории частного дома и больше не пугают женщину. Великолучанка поблагодарила полицейского за работу и подчеркнула, что уже не первый раз обращается за помощью к участковому и всегда получает в ответ вежливое и отзывчивое отношение, а также быстрое решение любых проблем.