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Общество

Михаил Ведерников в Печорах пообщался со школьниками из Белгородской области

22.02.2024 18:00|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 22 февраля, в Печорах встретился со школьниками из Белгородской области, которые по приглашению главы региона и в рамках договоренностей с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым провели три недели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Для ребят был организован «Образовательный интенсив» — комплексная культурно-образовательная программа, в рамках которой они смогли не только подтянуть пробелы в знаниях, но и больше узнать о древней Псковской земле, истоках российской государственности.

Работали со школьниками учителя школ Пскова по специально разработанной учебной программе, а за комфортное и интересное пребывание отвечал студенческий корпус Псковского государственного университета и специалисты центра «Лидер».

Михаил Ведерников посетил урок русского языка и литературы у учеников 7 класса — последний урок трехнедельного учебного цикла. Белгородцы рассказали Михаилу Ведерникову о том, где побывали, поделились впечатлениями от посещения Псково-Печерского монастыря, Пскова и Пушкинских Гор. По признаниям подростков, свободного времени практически не было, все время занимали активности.

«Мы всегда вам рады видеть на древней Псковской земле. Приезжайте снова. Постараемся сделать следующую программу еще насыщеннее и интереснее», — сказал Михаил Ведерников.

 

Вместе с тем школьники ответили на вопросы викторины о Псковской области. Михаил Ведерников подчеркнул, что за подготовку ребят учителям можно поставить твердую «пятерку». «Теперь вы можете вести уроки по истории Псковской области. Уверен, что вы расскажете дома о своих впечатлениях от путешествия, мы готовы еще принимать ребят, чтобы как можно больше детей получили возможность посмотреть все уголки нашей богатой, сильной и большой страны» — обратился к ребятам глава региона.

Школьница Светлана Басенкова поблагодарила Михаила Ведерникова за то, что ребята смогли 21 день отдохнуть и отвлечься от событий на своей малой Родине: «Мы нашли друзей, познакомились с крутыми вожатыми, узнали много нового». В благодарность за теплый прием и интересную программу школьники передали губернатору книгу «Наше время: Печоры — Белгород», где каждый из семи отрядов оставил добрые пожелания. Губернатор в свою очередь подарил школьникам книги «Сказки и легенды Псковского края».

После встречи подростки долго не отпускали губернатора — общались и фотографировались.

В образовательном центре губернатор также встретился с участниками регионального отделения «Российских студенческих отрядов» (РСО), представителями белгородской делегации. Михаил Ведерников оценил работу тех, кто организовал комфортное пребывание детей в Псковской области: «Все службы отработали на "отлично", это видно по реакциям ребят, по их комментариям».

Губернатор отметил благодарственным письмом правительства области реготделение РСО. Он подчеркнул, что студенты стали надежными помощниками в решении важных вопросов и задач.

«Наше движение развивается по разным направлениям, мы готовы принимать новые задачи», — сказала начальник отдела по работе со студенческими отрядами ПсковГУ Алла Сердцева.

Отметим, что школьники из Белгородской области прибыли в Псковскую область в начале февраля, в обратный путь они отправятся 24 февраля. До этого момента их ждут экскурсии и церемония закрытия смены. Всего регион принял более 200 ребят с 1 по 11 классы, а также группу сопровождающих.

Теги: #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
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