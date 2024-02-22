Общество

Александр Борисов: День защитника Отечества - особенный праздник для Псковской области

С Днем защитника Отечества поздравил жителей Псковской области заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

«День защитника Отечества - особенный праздник для Псковской области. История Псковщины тесно связана с защитой Отечества, многие поколения псковичей стояли на страже нашей земли. Сам праздник тесно связан с Псковской землей - здесь, под Псковом в далеком 1918 году, 23 и 24 февраля в первых боях с кайзеровскими войсками, родилась регулярная Красная Армия. В этих сражениях участвовали наши земляки - псковичи, добровольно вступившие во второй Красноармейский полк, который был размещен в районе Череха-Лопатино», - приводит его слова Telegram-канал Псковского регионального отделения РВИО.

Этот праздник вспоминает тех, кто отдал свою жизнь за защиту Родины в разные годы, продолжил он.

«Псковичи всегда были известны своим мужеством и отвагой, и сегодня продолжают традиции наших предков защищая интересы Родины. Мы гордимся каждым из вас, кто служит и защищает нашу страну. С Днем защитника Отечества!» - поздравил руководитель регионального отделения РВИО.