Михаил Ведерников: Мы гордимся всеми поколениями защитников Отечества

С Днeм защитника Отечества от имени правительства Псковской области и от себя лично поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глава региона отметил, все гордятся всеми поколениями защитников Отечества, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины, государственными деятелями, которые отстаивали интересы страны, а также всеми, кто создавал настоящее и будущее Псковской области и всей России.
«Выражаю признательность нашим дорогим ветеранам, которые ценой невероятных усилий не только победили в Великой Отечественной войне, но и заложили крепкий фундамент для дальнейшего развития нашей страны. Благодарю всех, кто сегодня защищает рубежи нашей Родины, стоит на стороне правды и справедливости, обеспечивает стабильность и уверенное развитие государства. Желаю всем жителям нашей области успехов, благополучия и всего самого доброго!» - поздравил он.