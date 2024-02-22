Общество

Михаил Ведерников: Мы гордимся всеми поколениями защитников Отечества

С Днeм защитника Отечества от имени правительства Псковской области и от себя лично поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Преданная служба на благо государства всегда была делом чести и особого мужества. Только настоящие патриоты готовы ставить интересы Родины выше собственных и в полной мере нести ответственность за ее будущее. Псковская земля всегда славилась своими защитниками, которые бились за правду, веру и Отечество. Военные традиции здесь передаются из поколения в поколение, от дедов и отцов к детям, внукам и правнукам. Во все исторические периоды жители нашей области по первому зову Родины вставали на защиту своей семьи, своей страны. Так происходит и сегодня. Наши воины продолжают приумножать героическую славу Псковской земли своими подвигами, мужеством, самопожертвованием и отвагой», - сказал он.

Глава региона отметил, все гордятся всеми поколениями защитников Отечества, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины, государственными деятелями, которые отстаивали интересы страны, а также всеми, кто создавал настоящее и будущее Псковской области и всей России.

«Выражаю признательность нашим дорогим ветеранам, которые ценой невероятных усилий не только победили в Великой Отечественной войне, но и заложили крепкий фундамент для дальнейшего развития нашей страны. Благодарю всех, кто сегодня защищает рубежи нашей Родины, стоит на стороне правды и справедливости, обеспечивает стабильность и уверенное развитие государства. Желаю всем жителям нашей области успехов, благополучия и всего самого доброго!» - поздравил он.