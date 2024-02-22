Общество

Концерт-закрытие образовательного интенсива прошел для белгородских школьников в Псковской области

Концерт-закрытие образовательного интенсива прошел для белгородских школьников в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОИПКРО.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

Школьники Белгородской области подготовили творческие номера на закрытие образовательного интенсива. В течение трех недель ребята гостили в Псковской области, знакомились с культурой и историей древней земли, а также посещали образовательные занятия.

Врио ректора ПОИПКРО, куратор образовательного трека интенсива Екатерина Гончарова поблагодарила ребят за включенность в учебные занятия, интерес к истории Псковской земли и выразила надежду на скорую встречу в будущем.

«Я надеюсь, мы смогли показать вам красоту и уникальность нашего Псковского края, и что совсем скоро вы вернетесь сюда в качестве туристов, кто-то из вас поступит в вузы нашего региона, а кто-то, может быть, захочет начать свой профессиональный путь на нашей земле», - сказала Екатерина Гончарова.

Также с напутственным словом к участникам образовательного интенсива обратилась директор смены, руководитель штаба студенческих отрядов ПсковГУ Алла Сердцева.

С ответным словом к организаторам смены обратились руководитель группы Белгородского района Оксана Александрова и участница образовательного интенсива - ученица 8 класса Северной школы № 2 Белгородского района Алина Чупакова.

Для концерта ребята показали вокальные, танцевальные и литературно-музыкальные номера.

Напомним, 4 февраля более 200 школьников из Белгородской области приехали в Псковскую область по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на 21-дневный образовательный интенсив. В организации образовательного интенсива принимали участие комитет по образованию Псковской области, ПОИПКРО, центр «Лидер» и студенческие отряды Псковской области.