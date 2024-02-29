Общество

Дни знакомства с брендом Alpecora пройдут в Пскове

Дни знакомства с брендом Alpecora пройдут в Пскове с 1 по 10 марта, рассказали Псковской Ленте Новостей в компании «Кампотекс».

Alpecora – вдохновленный солнечной Италией бренд, рожденный на псковской земле. Это стильная одежда и аксессуары для женщин, ценящих качество, практичность и элегантность. В составе коллекций бренда швейные и трикотажные блузы, топы, платья, юбки и брюки, пальто, которые создаются исключительно из лучших итальянских натуральных тканей.

Продукция Alpecora успешно реализуются по всей России через сеть магазинов партнеров. Но только в Пскове есть сеть фирменных магазинов бренда.

Уникальную возможность познакомиться с брендом, производимым на Псковской земле, и его ведущими сотрудниками бренда, предоставляет фирменный магазин на улице Пушкина, 1.

Сотрудники компании приоткроют завесу тайны над процессами создания коллекции, покажут производственный процесс на собственной фабрике в городе Остров. У участников мероприятия будет возможность виртуально побывать на фабрике, московских показах и в сердце бренда – в дизайнерско-экспериментальном цехе в Москве.

Стилисты бренда помогут создать неповторимые образы, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Гостей мероприятия ждут специальные предложения и акции от производителя, хорошее настроение, угощение и подарки.

«В фирменном магазине покупатели могут первыми соприкоснуться с брендом, увидеть полные коллекции и узнать, как они соединяются. Еще один приятный повод заглянуть в наш магазин — фиксированная на эти дни цена, которая порадует наших покупательниц», - рассказали в компании «Кампотекс».

Alpecora имеет свои стиль, свои изюминки, и в тоже время она не повторяется. Каждая коллекция – новая концепция, новая история.

Alpecora – это продуманность и выверенность каждой детали, это гармоничность во всем, это натуральные ткани, это качество.

Alpecora - это идеальный и выверенный крой, хорошие посадки.

«Мы рады знакомить покупателей с нашими новыми коллекциями на псковской земле, где они создаются, раскрываются и наполняются», - отметили в компании.

Дни знакомства с брендом Альпекора пройдут по адресу: Псков, ул. Пушкина, д.1

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