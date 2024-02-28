Общество

Борис Елкин: Изменения погоды отразились на работе коммунальных служб

Изменчивые погодные условия этой зимой отразились на работе коммунальных служб в Пскове. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году было много сюрпризов в плане перепада температур. Изменения погодных условий: у нас то снег выпадает, то дождь, то ледяной дождь. Были и отрицательные температуры. Начало зимы было достаточно приятное и комфортное. Если бы такая стабильная погода продержалась всю зиму, то комфортно было бы и коммунальщикам, и инфраструктуре. Но, к сожалению, были постоянные изменения погодных условий», - рассказал глава города.

По словам Бориса Елкина, ряд служб отработал достаточно неплохо и на высоком уровне, к другим возникают вопросы. Также есть вопросы и к управляющим компаниям.

«Сейчас затяжная оттепель. Прогноз оптимистичный, мало переходов через ноль. Дождь устроил таяние снега. Сейчас собираем грязь и мусор, который остался после снежного покрова. Впереди – уборка от песка и грязи. Пыль полностью уйдет тогда, когда появится зелень», - заключил он.