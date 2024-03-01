Общество

СберМаркет запустил бесплатную доставку из ресторанов в Пскове

СберМаркет запустил бесплатную доставку из ресторанов в Пскове. К сервису уже подключились самые популярные рестораны города, и их число растет каждый день, сообщили Псковской Ленте Новостей в СберМаркете.

Фото: СберМаркет

Уже сейчас жители Пскова могут оформить доставку из таких заведений, как «Вкус Востока», «Восемь треугольников», «Крутим – Вертим», «Кузьмичъ», «Легенда», «Скалки», «Чудо Вафли», «Inari Суши» и Takara. Оформить заказ можно с 9 утра до 22 часов вечера. Время доставки занимает от 30 минут, курьер доставит заказ бесплатно.

«Мы рады, что жителям Пскова теперь доступна доставка не только из магазинов, но и из любимых ресторанов через СберМаркет. Мы уже подключили более двадцати ресторанов в городе, в скором времени в приложении появятся новые заведения на любой вкус. Курьеры быстро и бесплатно доставят заказ, а служба поддержки ответит на все возникающие вопросы», - рассказал руководитель доставки из ресторанов Алексей Данилов.