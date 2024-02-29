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День памяти погибших 24 года назад десантников 6-й роты отмечают в Псковской области

24-ю годовщину подвига десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии отмечают в России сегодня, 1 марта.

В этот день в Псковской области традиционно проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине подвигов десантников 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ и разведчиков бригады специального назначения.

Накануне первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и сенатор от региона Алексей Наумец встретились с родственниками бойцов 6-й роты.

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Напомним, в марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Имена псковских героев увековечены в мемориалах, книгах, фильмах и названиях улиц городов по всей России.