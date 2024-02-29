Общество

10% компаний в СЗФО заявили о нехватке трудовых мигрантов — исследование

57% респондентов из регионов СЗФО пока не отмечают значительного роста количества квалифицированных мигрантов за последние 5 лет, следует из результатов совместного исследования сервиса по поиску работы hh.ru и компании «Яков и партнеры».

Чаще всего о недостатке таких работников отмечают компании из сферы общепита, гостиниц и ресторанов (сразу 23%) и розничной торговли (еще 19% или каждая пятая компания), а еще 17% компаний из сферы строительства, 15% работодателей из сферы добычи сырья. В целом по рынке труда о нехватке рабочих рук из-за границы заявили 10% местных компаний.

Другие 4% опрошенных работодателей видят значительный рост числа мигрантов в своих отраслях, еще 22% видят, но не значительный. Остальные затруднились ответить.

Между тем работодатели не отрицают важность, ценность и влияние на их бизнес трудовых мигрантов, причем именно высококвалифицированных иностранных специалистов. 46% респондентов (в сумме) из регионов СЗФО считают, что тренд спроса на квалифицированных мигрантов окажет влияние на рынок труда до конца 2030 года. И более трети опрошенных (35%) отмечают, что количество квалифицированных трудовых мигрантов в их компаниях вырастет в течение ближайших семи лет.

«Долгосрочная стратегия в вопросе спроса и удержания рабочей силы, в том числе по теме трудовых мигрантов, видится в создании и поддержании комфортных условий труда, соцзащиты, соблюдения трудовых прав и снижения законодательных барьеров в регулировании внешней трудовой миграции, а также стимулировании внутренней миграции и повышении мобильности трудовых ресурсов», - отметила директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.