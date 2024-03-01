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Общество

Доктор медицинских наук призвала не затягивать с пломбой при кариесе

01.03.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Начальный кариес можно лечить. Процесс разрушения эмали можно остановить, если вовремя поставить пломбу, отметила заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета университета «Синергия», доктор медицинских наук, доцент Екатерина Кудасова.

«Начальный кариес можно лечить. Первые признаки разрушения эмали появляются, когда кислотная среда налета вымывает минеральные компоненты. Это называется кариесом в стадии пятна. Когда процесс стабилизируется, разрушенная эмаль уже не восстановится полностью. Но процесс можно остановить, если вовремя поставить пломбу», - приводит слова Кудасовой RuNews24

Процесс разрушения эмали можно остановить, но структура не станет прежней, продолжила она. Очень важно как можно раньше поставить пломбу. По словам специалиста, в настоящее время существует множество средств, которые помогают остановить процесс.

«Однако, как бы ни старались стоматологи, без регулярной чистки зубов кариес останется самой распространенной болезнью на Земле», — посетовала врач. 

Теги: #стоматология
Источник: Псковская Лента Новостей
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