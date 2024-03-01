Общество

О раздельном сборе мусора поговорили работники псковской «Скандинавии» на встрече с экспертом

Лекцию «Как просто организовать раздельный сбор бытовых отходов дома» провел член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров для работников строительной компании «Скандинавия» в Пскове 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фотографии: Александр Елисеев/ПЛН

Участники встречи обсудили проблему мусора в стране. Сергей Елизаров рассказал, как не нужно сортировать бытовые отходы и как правильно это делать. Спикер развеял мифы о раздельном сборе отходов, пояснил, с чего начать свой путь в сортировке бытовых отходов.

«Достаточно просто для начала установить одну емкость для сбора, например, ПЭТ бутылок, и далее, постепенно, с каждым разом, количество фракций увеличивать», - рассказал Сергей Елизаров.

Отметим, что инициатором встречи стал владелец компании «Скандинавия» Игорь Поляков, который также присутствовал на лекции и выразил желание совместно поработать над внедрением раздельного сбора бытовых отходов в одном из жилых микрорайонов.