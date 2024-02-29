Названы популярные цветы, ввозимые в Псковскую область к 8 марта

Наиболее популярным видом цветов, ввозимых в Псковскую область к 8 марта, являются тюльпаны. Об этом сообщила сотрудник управления Россельхознадзора Светлана Смурова в ходе пресс-конференции 1 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Наиболее популярным видом ввозимых цветов традиционно являются: розы, гвоздики, хризантемы, альстромерии, эустомы (лизиантусы), герберы, гипсофилы, тюльпаны (к 8 марта), пионы, гортензии, лилии, ирисы», - сказала она.
Сами партии формируются в Литве и Латвии (происхождением более чем из 40 стран мира).
Страны-лидеры по поставкам цветочной продукции: