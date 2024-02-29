Общество

Названы популярные цветы, ввозимые в Псковскую область к 8 марта

Наиболее популярным видом цветов, ввозимых в Псковскую область к 8 марта, являются тюльпаны. Об этом сообщила сотрудник управления Россельхознадзора Светлана Смурова в ходе пресс-конференции 1 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наиболее популярным видом ввозимых цветов традиционно являются: розы, гвоздики, хризантемы, альстромерии, эустомы (лизиантусы), герберы, гипсофилы, тюльпаны (к 8 марта), пионы, гортензии, лилии, ирисы», - сказала она.

Сами партии формируются в Литве и Латвии (происхождением более чем из 40 стран мира).

Страны-лидеры по поставкам цветочной продукции: