Общество

105-летие со дня образования экспертно-криминалистической службы отметили в Пскове

105-летие со дня образования своей службы отмечают сотрудники экспертно-криминалистических подразделений МВД России 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Первого марта 1919 года был создан Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске НКВД РСФСР, который стал первым экспертным учреждением органов внутренних дел Советской России. С этой даты и начинается история зарождения экспертно-криминалистической службы в системе МВД России», - отметили в пресс-службе.

От имени руководства регионального УМВД личный состав экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области пришли поздравить заместитель начальника управления — начальник полиции УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Никульников, заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Иванов и начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Татьяна Разумова.

В своем выступлении Александр Никульников подчеркнул, что эксперты-криминалисты вносят огромный вклад в дело борьбы с преступностью. Они производят сложные криминалистические, химические, физические, биологические и иные исследования вещественных доказательств, используют в раскрытии и расследовании преступлений современные достижения науки и техники. Причем сотрудники экспертно-криминалистической службы ежедневно сталкиваются с необходимостью принятия непростых решений в ситуациях, когда у них просто нет права на ошибку, подчеркнули в ведомстве.

«В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за профессионализм и компетентность! Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, удачи во всех начинаниях и новых успехов в служении Отечеству!» - обратился к собравшимся Александр Никульников.

Затем состоялась процедура награждения группы отличившихся сотрудников. За выполнение особо сложных и важных задач, достижение высоких показателей в служебной деятельности, личную инициативу и примерность, проявленные при выполнении служебного долга, почетной грамотой УМВД России по Псковской области награждены подполковник полиции Дмитрий Чернявский, заместитель начальника отдела ЭКЦ УМВД, подполковник полиции Дмитрий Фёдоров, заместитель начальника ЭКО УМВД России по городу Пскову, майор полиции Жанна Саввина, старший эксперт ЭКЦ УМВД, майор полиции Владимир Усанёв, главный эксперт ЭКЦ УМВД, капитан полиции Михаил Чиркунов, старший эксперт ЭКЦ УМВД, старший лейтенант полиции Максим Емельянов, главный эксперт ЭКЦ УМВД.

За достижение высоких показателей в трудовой деятельности и личную инициативу благодарность УМВД России по Псковской области объявлена Николаю Капустину, инженеру ЭКО УМВД России по городу Пскову, и ведущему документоведу ЭКЦ УМВД Марии Михайловой.

В заключение Александр Никульников еще раз поздравил начальника ЭКЦ УМВД полковника полиции Алексея Кирилёнка и его подчиненных с праздником и выразил уверенность, что и в дальнейшем представители экспертно-криминалистического подразделения областного УМВД будут показывать примеры образцового выполнения служебного долга. Завершилась встреча совместным фотографированием участников.