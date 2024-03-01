Общество

Псковские общественники обсудили безопасность граждан в период выборов президента

Заседание Общественного совета при УМВД России по Псковской области по ряду вопросов состоялось 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Под председательством Джемала Малышева участники заседания рассмотрели общественно-значимые вопросы. Первая рассмотренная тема была посвящена мероприятиям по обеспечению безопасности избирательного процесса в Псковской области во время выборов президента Российской Федерации. Спикером по данной теме стал начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Антон Перук. В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения голосования на территории региона управлением МВД России по Псковской области во взаимодействии с Избирательной комиссией Псковской области запланирована работа по реализации комплекса организационно-практических мероприятий.

Второй вопрос повестки заседания касался состояния работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в регионе. Приглашенным гостем по этому вопросу стал начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО, административной профилактики и контролю в сфере легального оборота УКОН УМВД России по Псковской области подполковник полиции Михаил Григорьев. Присутствующие обсудили результаты оперативно-служебной деятельности за 2023 год. Михаил Григорьев отметил, что за прошедший год в рамках плана-графика профилактической работы сотрудники УКОН организовали и провели 219 мероприятий антинаркотической направленности, в том числе 49 профилактических мероприятий для учащихся общеобразовательных учебных заведений области, 35 профилактических мероприятий для учащихся средних специальных и высших учебных заведений, 6 родительских собраний, 1 семинар для педагогического состава, 34 обучающих занятия для волонтеров антинаркотического движения, 16 антинаркотических профилактических мероприятий для призывников на сборном пункте военного комиссариата Псковской области, 14 совещаний с общественными организациями по вопросам взаимодействия, 53 совещания с субъектами профилактики по вопросам организации совместных профилактических мероприятий.

В завершение заседания председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев, обращаясь к участникам мероприятия, отметил, что каждого из них отличает активная гражданская позиция, желание внести вклад в развитие партнерских отношений между полицией и населением.