Общество

Псковские волонтёры примут участие во Всемирном фестивале молодёжи

Волонтёры отделения Национального центра помощи в Псковской области примут участие в мероприятиях Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

Всемирный фестиваль молодёжи – самое масштабное молодёжное событие в мире, которое состоится по указу президента России Владимира Путина.

«Об участии во Всемирном фестивале молодежи мечтали еще задолго до его истоков. Подавали заявки и ждали заветных ответов о прохождении отбора! И вот настал тот самый момент - мы едем предоставлять площадку Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Масштаб данного мероприятия впечатляет, Всемирный фестиваль молодежи - самое масштабное молодежное событие в мире, которое объединит 20 тысяч молодых лидеров различных сфер всего мира! Это возможность поделиться опытом, знаниями и приобрести новые знакомства! Соответственно, мы едем в качестве спикеров - уже подготовлена интересная и насыщенная программа на каждый день Всемирного фестиваля молодежи! Псковское региональное отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям проведет мастер-классы по личной безопасности в современном мире», - отметил руководитель отделения Национального центра в Псковской области Игорь Ежов.

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в 2024 году отметит 10-летие. Сегодня – это 46 региональных отделений. Основные направления работы организации: оказание содействия поисково-спасательным отрядам в поиске пропавших детей, ежегодные обучения волонтёров, профилактика безопасного поведения детей и самовольных уходов, помощь тяжелобольным детям из регионов России, социальная помощь временным переселенцам, жителям новых регионов и семьям участников СВО, а также обучение школьников основам безопасности в сети Интернет.

На стенде Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям можно будет узнать о деятельности организации, главная задача которой — создание в России отлаженной системы помощи детям, основанной на тесном взаимодействии общественных организаций и добровольцев, правоохранительных органов, медицинских и социальных учреждений.

С 2 по 6 марта на стенде Национального центра волонтёры будут проводить мастер-классы по навыкам безопасности. Эксперты по цифровой грамотности расскажут про кибербуллинг, распознование фейков в сети и влияние IT-технологий на жизнь современного человека. Мастер-классы по теме «Безопасные навыки» помогут узнать, как уберечь себя и своих близких от опасностей в природной, городской среде и в быту. Принять участие сможет любой желающий.

А 5 марта пройдёт квест-игра «Найти и спасти «потеряшку». Участником испытания также сможет стать любой желающий. Каждому предстоит погрузиться в особенности работы поисковой группы: изучить методы работы с компасом и навигатором, отработать навыки оказания первой помощи и суметь решить непростые задачи по поиску и спасению пропавшего человека.

В дни Всемирного фестиваля молодежи Федеральная территория «Сириус» превратится в Город молодёжи мира, где встретятся 20 000 российских и иностранных молодых людей. Приедут яркие и талантливые молодые люди со всей планеты, представляющие сферы медиа, бизнеса, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, общественности, а также подростки, представляющие различные детские организации и объединения. Участников ждёт насыщенная образовательная, культурная и деловая программа.