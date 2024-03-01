Общество

Лекцию по археологии организовали сотрудники Псковского музея-заповедника

Лекцию «Следы обработки железа в средневековом Пскове. Кузница или сыродутный горн?» в рамках лектория для любознательных «Археологи рассказывают» провела старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника, кандидат исторических наук Татьяна Закурина. Лекция прошла в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Мероприятие было посвящена новым исследованиям на Плехановском посаде, где были открыты ремесленные мастерские по обработке железа конца XV-первой половины XVI вв. Татьяна Закурина раскрыла вопросы о роли кузнечного ремесла в жизни средневекового города и особенностях изучения археологических остатков ремесленного производства.