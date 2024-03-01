Общество

Заслуженный артист России Александр Либ отметил 50-летний юбилей творческой деятельности в Пскове

Сегодня 50-летний юбилей творческой деятельности в Псковской областной филармонии отмечает заслуженный артист России Александр Либ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Вместе с ансамблем русской музыки «Псков» Александр Либ исполнил знаменитые русские народные песни, романсы и лучшие хиты советской эстрады.

Концерт состоялся 2 марта. В сопровождении ансамбля русской музыки «Псков» прозвучали лирические композиции: «Очарована, околдована», «Берега, берега»; русские романсы: «Ямщик, не гони лошадей», «Дорогой длинною»; шлягеры 70-х и 80-х годов: «Лебединая верность», «Есть только миг»; народные песни: «Ухарь-купец», «Кони вороные» и другие.

Концерт украсили инструментальные композиции солистов в исполнении Сергея Поторочина и Дениса Горева (балалайка), Маргариты Тепонайнен (домра), Ильи Хмелева (баян), Елены Лениной (гусли).