Общество

Ярмарка трудоустройства для инвалидов пройдет 21 марта в Пскове

Ярмарка трудоустройства для инвалидов пройдет 21 марта в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для участия в ярмарке Кадровый Центр города ищет работодателей, готовых взять к себе на работу гражданина с инвалидностью. Мероприятие состоится в 12.00 на площадке Кадрового центра Пскова на улице Коммунальной дом 71А.

Заявки для участия принимаются до 12 марта. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (8112) 29-22-71, 29-22-70.