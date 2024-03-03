Общество

Рыбаков предупреждают о потере прочности льда на водоемах в Псковской области

На минувшей неделе на территории Псковской области наблюдалась оттепель. Антициклон и атлантические циклоны сформировали в европейской части России мощный заток тёплого воздуха с запада и юго-запада. В итоге потепление охватило огромную территорию вплоть до Сибири. Согласно среднесрочному прогнозу, такой характер погоды может сохраняться 7-10 дней. Ветра будут преобладать преимущественно южных, южно-восточных направлений от 1 до 5 м/с.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, всё это будет способствовать потере прочности льда, в особенности на водоемах области, где есть течение. Так, на реках Гдовка, Великая, Плюсса, Ловать, Шелонь уже повсеместно появились промоины, забереги и закраины. «В таких условиях выход на лёд крайне опасен, поскольку человек проваливается в воду сразу, а выбраться обратно крайне сложно – края полыньи обламываются и крошатся под тяжестью тела», - отметили в ведомстве.

«На Псковском и Чудском озерах толщина льда пока еще позволяет выход на водоемы, однако, граждане, ступающие на тающий лёд, должны понимать, что, попав в ледяную воду, придется приложить немало сил для того, чтобы выбраться. При вызове помощи аварийно-спасательных служб, необходимо учитывать, что им потребуется определенное время на прибытие и оказание помощи», - добавили в МЧС.