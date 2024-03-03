Общество

Возможность блокировки «Википедии» оценили в Госдуме

«Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN, заявил зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024 в РФ вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам, пишет «Прайм».

«Коллеги из "Руниверсалиса" обратили внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, у регулятора есть еще целый ряд претензий и есть законные основания для блокировки «Википедии». Горелкин отметил, что важно, чтобы это не вызвало «резкого дискомфорта» у пользователей.

Депутат отметил, что большая часть статей уже продублирована в соответствии с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете: на портале «БРЭ», «Рувики» и «Руниверсалисе».

Горелкин сообщил, что необходимо сделать так, чтобы по ссылке на вики-статью пользователю предлагалось перейти на ее российский аналог. Техническое решение для этого уже разрабатывается экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).