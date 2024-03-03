Общество

Псковская область заняла 35 место в России по уровню безработицы

Псковская область заняла 35 место в России по уровню безработицы. Соответствующий рейтинг подготовило РИА Новости.

Уровень безработицы в IV квартале 2023 года в Псковской области составил 2,6%. Изменения уровня безработицы к аналогичному периоду 2022 года равны -1,2 п.п, среднее время поиска работы за третий квартал 2023 года занимает 7,1 месяца.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа заняли следующие позиции в общероссийском рейтинге:

3 место - Санкт-Петербург,

8 место - Новгородская область,

36 место - Мурманская область,

42 место - Ленинградская область,

48 место - Калининградская область,

49 место - Вологодская область,

69 место - Республика Коми,

72 место - Архангельская область,

73 место - Республика Карелия,

77 место - Ненецкий автономный округ.

Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ лидируют в рейтинге по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2023 года, замыкают список республики Ингушетия и Дагестан, где безработица наиболее высокая.

Эксперты отмечают, что в последнее время в России наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня безработицы. Причем в качестве проблемы в экономике все чаще называется не безработица, а дефицит кадров. По итогам четвертого квартала 2023 года уровень безработицы по стране в целом, по данным Росстата, снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,8 процентного пункта, составив рекордные для нашей страны 2,9%, а число безработных сократилось на 560 тысяч человек.